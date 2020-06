Coronavirus - Primoz Roglic remporte le championnat de Slovénie, la première course post-coronavirus

(Belga) Le cyclisme a repris ses droits après trois mois d'interruption causés par la pandémie de coronavirus dimanche à Ambroz pot Kravcem où Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est devenu champion de Slovénie de cyclisme sur route.

Le championnat de Slovénie est la première course UCI disputée depuis le mois de mars et la mise à l'arrêt du peloton par le Covid-19. Tous les championnats nationaux étaient prévus ce dimanche, une semaine avant le Tour de France comme chaque année, mais ils ont été reportés ou annulés pour cause de coronavirus. Seule la Slovénie a maintenu sa course au maillot distinctif. Primoz Roglic, vainqueur du dernier Tour d'Espagne, s'est imposé, après 145,5 km de course, avec 10 secondes d'avance sur Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 3e de la dernière Vuelta. Matej Mohoric (Bahrain-McLaren) termine 3e à 39 secondes. Janez Brajokvic (Adria Mobil) et Domen Novak (Bahrain-McLaren) complètent le top 5. Primoz Roglic, 30 ans, a enlevé dimanche son 36e succès en carrière, à l'occasion de sa première course de l'année. Il succède à Domen Novak au palmarès du championnat de Slovénie. (Belga)