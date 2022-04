Coup d'envoi de la 106e édition avec Van der Poel et Pogacar en favoris

(Belga) La 106e édition du Tour des Flandres a débuté dimanche de la Steenplein d'Anvers. L'arrivée est prévue aux alentours de 16h45 sur la Minderbroedersstraat après 272,5 km de course, sept secteurs pavés et dix-huit côtes. En l'absence de Wout van Aert, positif au Covid-19, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Slovène Tadej Pogacar font figure de favoris.

Longtemps considéré comme le favori N.1, Van Aert a dû déclarer forfait vendredi après un test positif au coronavirus. Vainqueur en 2020, Van der Poel a confirmé dans la semaine, avec sa victoire dans A Travers la Flandre, qu'il a retrouvé toutes ses sensations alors qu'il a renoué avec la compétition il y a quelques semaines après une blessure au dos. Pogacar dispute le 'Ronde' pour la première fois, ce qui pourrait le pénaliser en termes d'expérience sur les 'bergs', même si le Slovène est toujours capable de réaliser un numéro. Il sera soutenu par Matteo Trentin au sein de l'équipe UAE Team Emirates. En l'absence de Van Aert, Jumbo-Visma s'appuiera sur Tiesj Benoot et Christophe Laporte. Le tenant du titre Kasper Asgreen emmènera une formation Quick-Step Alpha Vinyl discrète jusqu'ici en raison des cas de maladies qui ont touché l'équipe depuis le début de la saison. Le 'Wolfpack' reste néanmoins toujours dangereux, d'autant qu'il aborde cette 106e édition avec un esprit revanchard. Le vainqueur de Milan-Sanremo Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) emmène la liste des outsiders, qui comprend les Lotto Soudal Tim Wellens, Florian Vermeersch et Victor Campenaerts, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), Anthony Turgis (TotalEnergies), Michael Valgren (EF Education-EasyPost), John Degenkolb et Sören Kragh Andersen pour DSM, Michael Matthews (BikeExchange), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Nils Politt (BORA-hansgrohe) sans oublier les anciens vainqueurs (2018 et 2019) Niki Terpstra (Intermarché-Wanty-Gobert) et Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). (Belga)