Coupe du monde de cyclcoross - Sweeck est satisfait de sa course: "La 3e place était le meilleur résultat possible"

(Belga) Laurens Sweeck était une fois de plus "le meilleur des autres" à Zonhoven dimanche. Derrière le duo imbattable (van Aert et van der Poel), il a montré qu'il était le troisième plus fort du peloton. "Il n'y avait plus rien à faire aujourd'hui, je suis très satisfait de mes sensations", a-t-il déclaré.

Sweeck a préféré ne pas traîner après la course de Zonhoven, car il part pour Majorque dimanche soir. Comme ses rivaux, il va en Espagne pour préparer les championnats de Belgique de la semaine prochaine. "C'était le meilleur résultat possible", a-t-il déclaré. "J'ai dû livrer une bataille acharnée avec Michael Vanthourenhout pour la troisième place. Il vise comme moi le classement en Coupe du monde. Je suis donc resté dans sa roue pour le dépasser sur la fin. Je suis satisfait de cette troisième place." En Coupe du monde, Sweeck compte actuellement 333 points et Vanthourenhout 309. Eli Iserbyt occupe la troisième place du classement avec 249 points. Deux autres manches suivront avec Benidorm et Besançon. (Belga)