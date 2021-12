Coupe du monde de cyclocross - 12e manche à Termonde: les classements

(Belga) Les classements à l'issue de la 12e manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche, à Termonde:

. Classement juniors garçons (65 engagés): 1. David Haverdings (P-B) en 41:03 2. Nathan Smith (G-B) à 0:45 3. Viktor Vandenberghe 1:09 4. Louka Lesueur (Fra) 1:15; 5. Kenay De Moyer 1:50; 6. Ben Askey (G-B) 2:18; 7. Niels Ceulemans 2:20; 8. Yordi Corsus 2:38; 9. Jan Christen (Sui) 2:44; 10. Corentin Lequet (Fra) 2:47. Classement après trois manches: 1. David Haverdings (P-B) 120 points 2. Nathan Smith (G-B) 73 3. Kenay De Moyer 69 4. Viktor Vandenberghe 65; 5. Louka Lesueur (Fra) 65; 6. Yordi Corsus 62; 7. Corentin Lequet (Fra) 50; 8. Ben Askey (G-B) 42; 9. Kay De Bruyckere 41; 10. Vaclav Jezek (Tch) 38. . Classement juniores filles (44 engagées): 1. Zoe Backstedt (G-B) en 39:40 2. Leonie Bentveld (P-B) à 1:48 3. Xaydée Van Sinaey 2:07 4. Eliska Hanakova (Tch) 3:09; 5. Lauren Molengraaf (P-B) 3:28; 6. Ava Holmgren (Can) 3:38; 7. Vanda Dlaskova (Tch) 3:40; 8. Federica Venturelli (Ita) 3:52; 9. Valentina Corvi (Ita) 3:52; 10. Julia Kopecky (Tch) 4:07. Classement après trois manches: 1. Zoe Backstedt (G-B) 120 points 2. Leonie Bentveld (P-B) 90 3. Lauren Molengraaf (P-B) 62 4. Federica Venturelli (Ita) 60; 5. Xaydée Van Sinaey 53; 6. Katerina Hladikova (Tch) 51; 7. Eliska Hanakova (Tch) 50; 8. Valentina Corvi (Ita) 48; 9. Julia Kopecky (Tch) 43; 10. Vanda Dlaskova (Tch) 41. . Classement espoirs messieurs (57 engagés): 1. Cameron Mason (G-B) en 48:16 2. Pim Ronhaar (P-B) à 0:37 3. Mees Hendrikx (P-B) 0:47 4. Joran Wyseure 0:58; 5. Emiel Verstrynge 0:59; 6. Jente Michels 1:01; 7. Witse Meeussen 1:06; 8. Gerben Kuypers 1:07; 9. Ryan Kamp (P-B) 1:31; 10. Thibau Nys 2:00; 11. Anton Ferdinande 2:00; Lennert Belmans 2:32; 13. Niels Vandeputte 3:25; 20. Sander De Vet 4:15. Classement après trois manches: 1. Mees Hendrikx (P-B) 90 points 2. Pim Ronhaar (P-B) 88 3. Cameron Mason (G-B) 86 4. Emiel Verstrynge 64; 5. Jente Michels 59; 6. Niels Vandeputte 56; 7. Anton Ferdinande 56; 8. Witse Meeussen 53; 9. Ryan Kamp (P-B) 47; 10. Gerben Kuypers 36; 11. Joran Wyseure 35; 13. Thibau Nys 32; 14. Lennert Belmans 29. . Classement élites dames (74 engagées): 1. Lucinda Brand (P-B) en 47:38 2. Clara Honsinger (USA) à 0:04 3. Denise Betsema (P-B) 0:36 4. Marianne Vos (P-B) 0:41; 5. Shirin van Anrooij (P-B) 0:41; 6. Puck Pieterse (P-B) 0:46; 7. Sanne Cant 0:52; 8. Kata Blanka Vas (Hon) 1:10; 9. Ceylin del Carmen Alvarado (P-B) 1:15; 10. Manon Bakker (P-B) 1:18; 15. Marion Norbert Riberolle 2:32. Classement après 12 manches: 1. Lucinda Brand (P-B) 322 points 2. Denise Betsema (P-B) 294 3. Puck Pieterse (P-B) 240 4. Fem van Empel (P-B) 210; 5. Marianne Vos (P-B) 194; 6. Shirin van Anrooij (P-B) 180; 7. Annemarie Worst (P-B) 154; 8. Clara Honsinger (USA) 154; 9. Inge van der Heijden (P-B) 149; 10. Kata Blanka Vas (Hon) 143; 16. Sanne Cant 106; 17. Alicia Franck 100. . Classement élites messieurs (54 engagés): 1. Wout van Aert en 1:03:48 2. Mathieu van der Poel (P-B) à 0:49 3. Toon Aerts 1:18 4. Michael Vanthourenhout 1:52; 5. Quinten Hermans 2:09; 6. Corné van Kessel (P-B) 2:41; 7. Laurens Sweeck 2:52; 8. Thomas Pidcock (G-B) 2:59; 9. Eli Iserbyt 3:13; 10. Lars van der Haar (P-B) 3:24; 11. Thijs Aerts 3:41; 12. Vincent Baestaens 3:51; 13. Toon Vandebosch 4:25; 14. Marcel Meisen (All) 4:37; 15. Ben Turner (G-B) 4:51; 16. Gianni Vermeersch 5:14; 17. Curtis White (USA) 5:22; 18. Daan Soete 5:53; 19. Kevin Kuhn (Sui) 6:09; 20. David van der Poel (P-B) 6:14. Classement après 12 manches: 1. Eli Iserbyt 375 points 2. Michael Vanthourenhout 290 3. Toon Aerts 276 4. Quinten Hermans 261; 5. Lars van der Haar (P-B) 226; 6. Corné van Kessel (P-B) 201; 7. Toon Vandebosch 168; 8. Laurens Sweeck 167; 9. Daan Soete 167; 10. Vincent Baestaens 166; 11. Niels Vandeputte 134; 12. Kevin Kuhn (Sui) 127; 13. Marcel Meisen (All) 126; 14. Thomas Pidcock (G-B) 113; 15. Ryan Kamp (P-B) 103; 16. Jens Adams 98; 17. Wout van Aert 80; 18. Tom Meeusen 70; 19. Pim Ronhaar (P-B) 69; 20. Thijs Aerts 60; 21. Emiel Verstrynge 51; 23. Anton Ferdinande 50; 39. Lander Loockx 19; 41. Gianni Vermeersch 17; 42. Diether Sweeck 16; 45. Tim Merlier 11; 47. Jente Michels 10; 54. Thibau Nys 7; 55. Witse Meeussen 7.