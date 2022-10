Coupe du monde de cyclocross - Fem Van Empel gagne la manche d'ouverture à Waterloo dominée par les Néerlandaises

(Belga) La Néerlandaise Fem Van Empel (Pauwels Sauzen - Bingoal) a remporté dimanche, à Waterloo, aux Etats-Unis (Wisconsin), la manche d'ouverture de la saison de cyclocross chez les dames. Elle a devancé cinq compatriotes.

Après six tours, Van Empel a devancé au sprint Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck). Lucinda Brand (Baloise Trek Lions), tenante du titre, a complété le podium à 9 secondes. Denise Betsema, Annemarie Worst et Inge van der Heijden ont, dans cet ordre, complété la domination néerlandaise. La deuxième manche, la dernière aux Etats-Unis, se tiendra dimanche prochain à Fayetteville (Arkansas). "Je poursuivais l'objectif de devenir leader de la Coupe du monde", a commenté Van Empel. "J'ai pu gérer mon stress aujourd'hui. Le dernier tour s'est transformé en un long sprint vers la ligne d'arrivée. C'est probablement le sprint le plus long de ma carrière. J'avais prévu d'essayer d'attaquer dans le dernier demi-tour, mais Lucinda Brand avait apparemment ce petit plan en tête aussi. Je devais donc contrer son attaque. J'ai pu parer son accélération et finalement j'ai pu accélérer moi-même. Elle a été décrochée, mais ensuite j'avais Ceylin del Carmen Alvarado dans ma roue. A la fin, j'étais la plus forte dans le sprint." La Coupe du monde est un objectif pour Van Empel. "J'ai bien commencé. Mais bien sûr, tu n'as aucune influence sur la concurrence. Venir aux Etats-Unis était un investissement. J'ai pu le concrétiser et j'en suis très heureuse." (Belga)