Coupe du monde de cyclocross - La manche de Val di Sole : les classements

(Belga) Les classements à l'issue de la 9e manche de la Coupe du monde de cyclocross, disputée dimanche à Val di Sole, en Italie :

Dames elite (30 participantes): 1. Fem van Empel (P-B/Pauwels Sauzen-Bingoal en 51:50 2. Marianne Vos (P-B) à 0:06 3. Maghalie Rochette (Can) 0:11 4. Eva Lechner (Ita) 0:23; 5. Denise Betsema (P-B) 0:45; 6. Hélène Clauzel (Fra) 2:03; 7. Alice Maria Arzuffi (Ita) 2:07; 8. Sanne Cant 2:42; 9. Puck Pieterse 2:54; 10. Silvia Persico (Ita) 3:35 ? 15. Kiona Crabbé 5:16; 16. Alicia Franck 5:26 - Classement général: 1. Lucinda Brand (P-B/Baloise Trek Lions) 252 points 2. Denise Betsema (P-B) 244 3. Puck Pieterse (P-B) 199 4. Fem van Empel (P-B) 173; 5. Shirin van Anrooij (P-B) 140; 6. Annemarie Worst 134 (P-B); 7. Marianne Vos (P-B) 132; 8. Kata Blanka Vas (Hon) 125; 9. Clara Honsinger (USA) 124; 10. Inge van der Heijden (P-B) 121 ? 15. Alicia Frank 90; 19. Sanne Cant 69. - Messieurs elite (34 participants): 1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) en 59:27 2. Michael Vanthourenhout à 0:49 3. Tom Pidcock (G-B) 1:28 4. Eli Iserbyt 1:44; 5. Quinten Hermans 2:15; 6. 6. Niels Vandeputte; 7. Kevin Kuhn (Sui) 2:29; 8. Daan Soete 2:46; 9. Toon Vandebosch 3:36; 10. Corné van Kessel (P-B) 3:52; 11. Vincent Baestaens 3:58; 12. Diether Sweeck 4:17; 13. Tom Meeusen 4:18; 14. Marcel Meisen (All) 4:42; 15. Filippo Fontana 6:03; 16. Gioele Bertolini (Ita) 6:14; 17. Jakob Dorigoni (Ita) 6:14; 18. Cristian Cominelli (Ita) 7:05; 19. Ben Turner (G-B) 7:38; 20. Samuele Leone (Ita) 7:51 ? - Classement général:: 1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) 307 points 2. Toon Aerts 206 3. Michael Vanthourenhout 203 4. Quinten Hermans 196; 5. Lars van der Haar (P-B) 175; 6. Corné van kessel (P-B) 145; 7. Toon Vandebosch 133; 8. Daan Soete 126; 9. Vincent Baestaens 122; 10. Niels Vandeputte 120; 11. Laurens Sweeck 110; 12. Ryan Kamp (P-B) 103; 13. Kevin Kuhn (Sui) 96; 14. Jens Adams 93; 15. Marcel Meisen (All) 91; 16. Pim Ronhaar (P-B) 69; 17. Tom Meeusen 64; 18. Emiel Verstrynge 51; 19. Anton Ferdinande 50; 20. Wout van Aert 40 ? 24. Thijs Aerts 33; 36. Lander Loockx19; 38. Diether Sweeck 16; 42. Jente Michels 10; 49. Thibau Nys 7; 50. Witse Meeusen 7. (Belga)