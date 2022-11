Coupe du monde de cyclocross - Van der Poel espère lutter pour la victoire dès son premier cross de la saison

(Belga) Après les problèmes au dos qui l'ont limité à "un cross et demi" l'hiver dernier, Mathieu van der Poel disputera plusieurs courses dans les labourés cette saison. Le quadruple champion du monde espère enfiler un nouveau maillot arc-en-ciel à domicile, à Hoogerheide. D'ici là, il affirme se sentir prêt à lutter pour la victoire dès son premier cross de la saison, dimanche, à Hulst.

"J'ai bien pu m'entraîner, la condition est là, donc j'espère directement lutter pour la victoire", a confié le Néerlandais lors d'une conférence de presse, jeudi, à Anvers. Van der Poel attend la même chose de son rival Wout van Aert, qui reprendra la compétition une semaine plus tard, à Anvers. En disputant au moins quinze cross cet hiver, Van der Poel veut construire une base solide en vue de la saison sur route, pour laquelle il a déjà coché les classiques du printemps et le Tour de France. "Je considère le cross comme un objectif en soi et j'aime le faire. Je travaille en vue des Mondiaux, c'est toujours quelque chose de spécial. Mais cela aide aussi d'être occupé durant l'hiver, c'est une autre manière de travailler et cela m'a déjà aidé, par le passé, plus tard dans l'année. J'espère que ce sera à nouveau le cas." Les problèmes de dos sont actuellement terminés, a confié Van der Poel, tout comme le travail de récupération mentale après l'incident survenu à l'hôtel et la nuit passée au poste de police la veille des Mondiaux. "J'ai pu tourner le bouton rapidement, tu ne peux plus rien changer de toute façon. Je ne lis pas non plus tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça aide." (Belga)