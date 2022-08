Coupe du monde de mountainbike - Pierre De Froidmont 5e à Mont-Ste-Anne, premère succès pour le Français Titouan Carod

(Belga) Pierre De Froidmont a pris la 5e place de l'épreuve de cross-country de la manche de Coupe du monde de mountainbike de Mont-Sainte-Anne au Canada dimanche, la 8e et avant-dernière de la saison.

Jens Schuermans a aussi réussi un top 10 avec une 9e place dans l'une des plus prestigieuses épreuves du circuit remportée dimanche par le Français Titouan Carod, 28 ans, qui décroche sa première victoire en Coupe du monde. Le Suisse Filippo Colombo a pris la 2e place et l'Espagnol David Valero Serrano complète le podium. L'Italien Luca Braidot est 4e. Le leader au classement général de la Coupe du monde, Nino Schurter a teriminé 6e. Au classement général de la Coupe du monde, Nino Schurter, toujours leader avec 1.483 points, voit David Valero Serrano grappiller quelques points, 2e avec 1.358 unités, de même que Luca Braidot, 3e avec 1.343 points. Pierre De Froidmont est 9e (961) et Jens Schuermans 12e (817). Nino Schurter avait annoncé ne pas disputer l'Euro à Munich la semaine prochaine. Chez les dames, la championne olympique Jolanda Neff a renoué avec la victoire pour la première fois depuis 2018. La Suissesse s'est imposée devant l'Autrichienne Mona Mitterwallner et l'Américaine Haley Batten, 3e, qui complète le podium. Alors qu'il ne reste qu'une manche à disputer, Anne Terpstra, 7e au Canada, conserve la tête de la Coupe du monde avec 64 points d'avance sur l'Australienne Rebecca McConnell, 19e dimanche. La dernière épreuve est prévue à Val di Sole début septembre (du 2 au 4) en Italie. (Belga)