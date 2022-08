Coupe du monde de paracyclisme au Québec - Louis Clincke décroche l'or dans le contre-la-montre

(Belga) Louis Clincke (C4) a décroché l'or dans le contre-la-montre lors de la Coupe du monde de paracyclisme au Québec, vendredi. L'athlète de 35 ans, originaire de Flandre orientale, a parcouru 26,4 kilomètres, dont une importante section de montée, en 37:09, soit 27 secondes plus vite que l'Irlandais Ronan Grimes. L'Américain John Terrell a terminé troisième à 1:09.

Ewoud Vromant (C2) a, lui, remporté le bronze, derrière l'Australien Darren Hicks, onze secondes plus rapide pour décrocher l'or. Le Français Alexandre Leaute a été cinq secondes plus rapide que Vromant pour l'argent. En C1, Koen Heuvinck est arrivé sixième, tandis que le tandem formé par Milan Thomas et Jonas Goeman a fini neuvième. Jeudi, le coureur de handbike Maxime Hordies (H1) avait remporté la médaille d'argent derrière l'Italien Fabrizio Corneliani. Jona Van De Steene (H4) avait terminé septième. Dans les tricycles, Tim Celen (T2) a remporté l'argent vendredi, derrière l'Allemand Maximilian Jäger. (Belga)