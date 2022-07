Critérium d'après-Tour d'Alost - Jasper Philipsen s'impose dans un sprint à trois

(Belga) Jasper Philipsen a remporté la 85e édition du Critérium d'après-Tour cycliste d'Alost, lundi soir. Le vainqueur sur les Champs-Élysées dimanche de la 21e et dernière étape du Tour a devancé les deux autres vedettes de la soirée Yves Lampaert et le Gallois Geraint Thomas dans un sprint à trois. Florian Vermeersch a remporté le sprint du groupe de quatre poursuivants, devant Amaury Capiot, Edward Planckaert et Brent Van Moer.

Pas de maillot jaune, vert, blanc ou à pois à Alost au lendemain de l'arrivée de la 109e édition. Les organisateurs n'ont pas réussi à convaincre Jonas Vingegaard (jaune et pois) de prendre le départ à Alost. Le Danois avait d'autres engagements. Wout van Aert (vert) et Tadej Pogacar (blanc) n'ont pas non plus répondu favorablement aux organisateurs alostois. Van Aert sera mardi au départ du Critérium de Roulers. (Belga)