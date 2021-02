Critérium du Dauphiné: Pogacar et Alaphilippe en têtes d'affiche

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), dernier vainqueur du Tour de France, et le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), champion du monde en titre, prendront le départ du 73e Critérium du Dauphiné (30 mai-6 juin) au final éprouvant, ont annoncé les organisateurs lundi à Lyon.

Les Britanniques Christopher Froome (Israël Nation) et Tao Geoghegan Hart (Ineos), vainqueur du dernier Giro, figurent également dans la liste des engagés.

Seront aussi présents les Colombiens Rigoberto Uran (EF) et Miguel Angel Lopez (Movistar), et les Français Guillaume Martin (Cofidis) et David Gaudu (Groupama-FDJ), tandis que son leader Thibaut Pinot en finira avec le Tour d'Italie (8-30 mai), son grand objectif de la saison.

Le vainqueur sortant, le Colombien Daniel Martinez (EF), n'est, quant à lui, pas encore assuré de prendre le départ.

Comme depuis plusieurs années, le tracé du final de l'épreuve est propice aux renversements de situation jusqu'au tout dernier moment.

Le Col du Pré et la montée vers La Plagne (hors-catégorie) ainsi que le Cornet de Roselend (2e cat.) sont au programme de la 7e et avant-dernière étape entre Saint-Martin-le-Vinoux (Isère) et La Plagne (Savoie) le 5 juin.

Six ascensions sont prévues le 6 juin lors de la dernière étape entre La Léchères-les-Bains (Savoie) et Les Gets (Haute-Savoie) au cours de laquelle le peloton franchira notamment le Col de Joux Plane (hors-catégorie) qui devrait être décisif.