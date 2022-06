Critérium du Dauphiné - Primoz Roglic: "Le maillot de leader doit rester au sein de notre équipe"

(Belga) En terminant à plus de 10 minutes lors de la 7e étape,.Wout van Aert a perdu son maillot de leader du Critérium du Dauphiné au profit de son équipier Primoz Roglic. Au classement, le Slovène compte 44 secondes d'avance sur un autre membre de la formation Jumbo-Visma, le Danois Jonas Vingegaard et 1.24 sur Ben O'Connor, l'Australien de l'AG2R-Citoën.

"J'ai fortement apprécié cette étape, que je connaissais bien pour l'avoir parcourue dans l'autre sens si je ne me trompe pas", a analysé Roglic, qui a remporté sa première étape du Tour de France dans cette région. "Ca s'est très bien passé, mais les pentes restent élevées, quelle que soit la direction dont on les attaque. Je me suis vraiment fait plaisir J'avais de bonnes sensations et je suis prêt pour l'étape finale de dimanche. Bien sûr que j'ai essayé aussi d'aller chercher la victoire d'étape à la fin. J'avais l'intention de faire coup double, mais cela n'a pas fonctionné. En fait, je suis passé tout près." "Jonas a beaucoup travaillé au cours de cette étape et il a vraiment imprimé le rythme pendant la montée finale. Grâce à lui, je suis le nouveau leader. La dernière étape sera très rapide. Je la connais bien et c'est un avantage Je commence à avoir de l'expérience sur ses dernières journées. Jonas est-il mon concurrent? Si le maillot reste au sein de notre équipe, alors nous serons tous heureux", a dit Roglic. (Belga)