Cyclisme: avec 13 tests positifs, le spectre du Covid-19 hante le Tour d'Espagne

L'inquiétude monte au sein du peloton: depuis le départ du Tour d'Espagne le 19 août à Utrecht (Pays-Bas), treize coureurs ont été testés positifs au Covid-19, au moment où la Vuelta aborde mardi sa 10e étape, un contre-la-montre individuel entre Elche et Alicante.

Lundi, lors du jour de repos, les noms de Mathias Norsgaard (Movistar) et de Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) sont venus s'ajouter à la liste des abandons pour cause de test positif au Covid-19. Et mardi, le coureur britannique d'Ineos Ethan Hayter est le dernier à avoir dit adieu à la Vuelta à cause du Covid-19.

Treize des vingt-et-un abandons survenus dans le peloton depuis le début de la boucle espagnole sont liés à un test positif et la propagation du virus s'est accélérée dans le peloton ces derniers jours, avec dix cas détectés entre vendredi et mardi.

"C'est une vraie plaie. Les tests continuent à générer du stress dans les équipes, mais il faut passer outre. Si tu te sens mal, de toute façon tu ne vas pas courir. Je pense que ça devrait être le règlement, pas un test", a déclaré lundi à l'AFP l'Australien Ben O'Connor, grimpeur de l'équipe française AG2R, dont deux coureurs, l'Italien Andrea Vendrame et le Finlandais Jaako Hanninen, ont été testés positifs vendredi.

Parmi les abandons, on retrouve aussi le Français Anthony Delaplace (Arkéa), Wout Poels (Bahrain-Victorious) ou encore Pieter Serry (Quick-Step), équipier de l'actuel maillot rouge Remco Evenepoel.

La formation néerlandaise DSM compte même trois abandons depuis le début de la Vuelta: Mark Donovan et Nikias Arndt ont été testés positifs au Covid-19 et Henri Vandenabeele a jeté l'éponge en raison d'une douleur à une jambe.

L'Union cycliste internationale (UCI) avait annoncé le 9 août qu'elle mettrait en place le même protocole sanitaire sur la Vuelta que sur le Tour de France. Ainsi, l'UCI "recommande vivement un contrôle quotidien par tests antigéniques de tous les membres de l'équipe (coureurs et personnel), qu'ils soient vaccinés ou non".

Au mois de juillet, dix-sept coureurs avaient dû abandonner le Tour de France en raison du Covid-19, dont le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur de l'épreuve, les Français Guillaume Martin et Warren Barguil, le Néo-Zélandais George Bennett ou le Danois Magnus Cort Nielsen, vainqueur de la 10e étape à Megève.