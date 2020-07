Cyclisme: Chris Froome quittera Ineos en fin de saison

Le Britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France, va quitter Ineos à la fin de la saison, a annoncé jeudi l'équipe cycliste britannique.

"Le contrat actuel de Chris arrive à son terme en décembre et nous avons décidé de ne pas le prolonger", a annoncé le dirigeant de l'équipe Dave Brailsford.

Chris Froome, 35 ans, a passé 10 ans dans l'équipe britannique, nommée Sky jusqu'en 2019 et dont il a été la principale tête d'affiche, remportant quatre fois le Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) et les deux autres Grands Tours, la Vuelta (2011, 2017) et le Giro en 2018.

Ces dernières années, il avait subi de plus en plus de concurrence au sein de l'équipe souvent décrite comme un rouleau compresseur sur le Tour de France.

Son coéquipier et compatriote Geraint Thomas lui avait été privilégie pour la victoire lors de la Grande Boucle 2018, et c'est le Colombien Egan Bernal, 23 ans, qui a raflé le Tour 2019 en l'absence de Froome, victime d'une grave chute quelque temps avant le départ.

Le quadruple vainqueur du Tour portera les couleurs de l'équipe Israel Start-Up Nation à partir de la saison 2021. Le Kenyan Blanc a donc été chercher chez Israel Start-Up Nation ce que le Team Ineos n'était plus capable de lui assurer, un rôle clair de leader unique sur le Tour. Froome a paraphé un contrat "longue durée" en faveur de la structure israélienne. "Je suis ravi de rejoindre la famille Israel Start-Up Nation. J'a hâte de relever un nouveau challenge et d'être défier par les jeunes talents".