Cyclisme: Ellen van Dijk reste la reine du contre-la-montre

La Néerlandaise Ellen van Dijk, 35 ans, a conservé son titre de championne du monde du contre-la-montre dames en s'imposant sur un parcours de 34,2 km dimanche à Wollongong, sur la côte sud-est de l'Australie.

C'est le troisième titre mondial dans cette discipline pour l'ancienne patineuse de vitesse, également sacrée en 2013.

Partie en dernier, avec le dossard numéro 1, elle a devancé l'Australienne Grace Brown de 12 secondes et la Suissesse Marlen Reusser de 41 secondes.

"Je n'avais jamais imaginé gagner aujourd'hui! Le parcours ne me convenait pas du tout. Mais j'ai abordé la course avec la bonne mentalité, sans pression, en dosant bien mes efforts. Et j'ai tout donné. C'est génial", a commenté Van Dijk.

Sa victoire - la cinquième en six chronos pour les Pays-Bas depuis 2017 - consacre une nouvelle fois la domination des Néerlandaises dans le cyclisme féminin. Et ce malgré la contre-performance de la championne olympique Annemiek van Vleuten qui termine seulement septième à 1 min 43 sec de sa compatriote.

"J'ai fait de la m... je n'ai pas réussi à développer la puissance que je voulais, c'est une vraie contre-performance", a déploré celle qui a remporté les trois grands Tours cette année (France, Italie, Espagne). Elle se tourne désormais vers la course en ligne samedi prochain où elle voudra prendre sa revanche.

Petite déception aussi pour le camp français avec la onzième place pour Juliette Labous, sixième l'année dernière. "Je peux être un peu déçue de la place mais j'ai bien géré la course, donc pas de regrets. C'étaient les meilleures qui étaient devant", a commenté la Franc-Comtoise. Marie Le Net termine elle 20e et quatrième chez les espoirs (moins de 23 ans), un résultat encourageant surtout qu'elle avait attrapé un rhume la veille.

Pour la première fois, les femmes ont emprunté le même parcours que les hommes, qui s'élanceront un peu plus tard dans la journée, sur un circuit technique dans le centre-ville de Wollongong à parcourir à deux reprises avant l'arrivée sur Marine Drive, le long d'une plage de sable blanc.