Cyclisme: Julian Alaphilippe fera son retour au Championnat de France dimanche deux mois après sa chute (équipe)

Julian Alaphilippe le 24 avril 2022 au départ de la course Liège-Bastogne-Liège, lors de laquelle il s'est gravement blesséERIC LALMAND

Le double champion du monde français Julian Alaphilippe fera son retour à la compétition dimanche lors du Championnat de France deux mois après sa chute dans Liège-Bastogne-Liège, dont il s'est relevé avec un hémopneumothorax et de multiples fractures (côtes et omoplate), a annoncé mardi son équipe Quick-Step.

La présence du puncheur au départ du Tour de France, dont il a été porteur du maillot jaune lors des trois dernières éditions, est toujours en suspens. Le grand départ de l'épreuve, le 1er juillet à Copenhague, n'aura lieu que cinq jours après son retour à la compétition.

Alaphilippe figure, avec le champion sortant Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, parmi les trois coureurs dont la formation Quick-Step a annoncé la participation aux Championnats de France dans un communiqué diffusé mardi.

La course sur route dimanche à Cholet (Maine-et-Loire), promise aux sprinteurs à l'issue de 240 km de circuit urbain, lui offrira son premier dossard depuis sa grave chute dans la Doyenne le 24 avril dernier à 60 kilomètres de l'arrivée.

"L'option du Tour de France est toujours ouverte, elle est toujours dans mon esprit", avait assuré le double champion du monde fin mai après avoir rejoint le reste de son équipe en stage d'altitude dans le sud de l'Espagne, en Sierra Nevada.

Apte à un entraînement léger dès la mi-mai, le puncheur français, qui a fêté ses 30 ans début juin, avait passé un dernier examen rassurant avant de s'envoler en stage. "La bonne nouvelle était que mon poumon était complètement rétabli, ce dont j'étais bien sûr très heureux. Les os cassés étaient toujours douloureux, ce qui est tout à fait normal car ces blessures prennent plus de temps à récupérer", détaillait-il.

Sa condition dimanche, pour sa seule course avant son éventuelle participation au Tour de France, sera scrutée. "Bien sûr, je ne peux pas encore faire le même travail que tous les gars ici car j'ai besoin de temps pour m'entraîner et retrouver ma forme et je dois quand même faire attention à ne pas trop pousser mes blessures", expliquait-il à son arrivée en stage en Espagne.