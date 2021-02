Cyclisme: l'agence mondiale anti-dopage interdit un produit dopant à partir de 2022

L'Union cycliste internationale (UCI) s'est réjouie de la prochaine interdiction des glucocorticoïdes en compétition par l'Agence mondiale antidopage (AMA), quelle que soit leur forme d'injection.

Cette décision, qui sera appliquée à partir de 2022, était demandée depuis longtemps par une partie des acteurs du cyclisme, notamment le Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC).



"Tous les glucocorticoïdes administrés par voie générale (orale, intraveineuse et intramusculaire notamment) sont déjà interdits en compétition", a expliqué l'UCI sur son site internet en recensant l'ensemble des autres modes d'injection qui seront interdits, notamment la voie intra-articulaire.



"Ce changement sera mis en application au 1er janvier 2022, ce qui laissera suffisamment de temps à l'UCI pour informer et sensibiliser les coureurs, leur entourage et les professionnels de la santé au sujet de l'utilisation appropriée des glucocorticoïdes à des fins cliniques dans le contexte de la lutte antidopage", a précisé la fédération internationale. Elle estime que "les effets secondaires des glucocorticoïdes sur la santé n'ont jusqu'à présent pas été suffisamment pris en compte".



"Après l'interdiction du tramadol en compétition depuis 2019 et l'introduction du protocole de prise en charge des commotions cérébrales en 2021, c'est un nouveau pas important en faveur de la santé des cyclistes de haut niveau", s'est félicité le président de l'UCI, le Français David Lappartient, qui avait inscrit ce point dans son programme lors de son élection en 2017.



"Je me réjouis, a-t-il ajouté, que l'interdiction des glucocorticoïdes s'opère sous l'autorité de l'AMA que je tiens à remercier pour cette décision".