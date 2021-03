Cyclisme: l'ex-médecin de Sky reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone à des fins de dopage

Un homme passe devant le bus de l'équipe britannique de cyclisme Sky, avant le début de la 7e étape de Paris-Nice, entre Nice et le Col de la Couillole, le 11 mars 2017 à NicePhilippe LOPEZ

L'ancien médecin de Sky et de l'équipe britannique de cyclisme Richard Freeman a été reconnu coupable vendredi d'avoir commandé de la testostérone en 2011 à des fins de dopage, selon le Conseil général des médecins britanniques.

Freeman a accepté 18 des 22 accusations portées contre lui concernant la commande d'un paquet de Testogel au siège de British Cycling en 2011, mais a nié l'accusation centrale concernant la raison de son utilisation.

Après une audience de plus de deux ans, les décisions sur ces accusations ont été rendues par le Medical Practitioners Tribunal Service. Freeman a affirmé que la testostérone avait été commandée pour traiter les problèmes d'érection de l'ancien directeur de la performance Shane Sutton, ce que l'Australien a vigoureusement nié.

Ce verdict va soulever de nombreuses questions sur les pratiques passées de l'équipe britannique, qui a dominé les derniers Jeux olympiques, ainsi que sur les performances de l'équipe Sky, qui a remporté six Tours de France entre 2012 et 2018, grâce à Bradley Wiggins, Christopher Froome et Geraint Thomas.

Freeman, qui a été simultanément employé par l'équipe britannique et Sky -- aujourd'hui Ineos Grenadiers -- entre 2009 et 2015, a démissionné de British Cycling en 2017 pour des raisons de santé. Il avait déjà quitté l'équipe Sky.

Le tribunal siégera à nouveau la semaine prochaine pour déterminer les sanctions auxquelles Freeman devra faire face et s'il sera jugé inapte à continuer à exercer la médecine. Il a été annoncé le mois dernier qu'il fait également face à deux accusations de l'organisme antidopage britannique liées à la commande de ce paquet de testostérone.