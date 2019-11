Cyclisme: La Belgique peut envoyer 5 coureurs et 3 coureuses aux Jeux de Tokyo

(Belga) La Belgique pourra envoyer cinq coureurs et trois coureuses pour les épreuves de cyclisme sur route des Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine, selon les quotas publiés par l'UCI (Union cycliste internationale).

Deux des cinq coureurs retenus chez les hommes pourront en outre disputer le contre-la-montre. Chez les dames, une seule coureuse défendra les couleurs belges. Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) doit indiquer avant le 15 décembre le nombres de places de quota qu'il souhaite utiliser. Au total, 130 coureurs prendront le départ de la course en ligne, remportée par Greg Van Avermaet il y a quatre ans aux Jeux de Rio, tandis qu'il seront 40 à disputer le contre-la-montre. Chez les dames, elles seront 67 à participer à la course en ligne, et 25 au contre-la-montre. (Belga)