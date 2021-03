Cyclisme: le Slovène Tadej Pogacar (UAE) remporte Tirreno-Adriatico

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté mardi Tirreno-Adriatico au terme de la 7e et dernière étape, un contre-la-montre à San Benedetto del Tronto, où le Belge Wout van Aert (JUM) a créé la surprise en se montrant plus rapide que Stefan Kung, 2e, et Filippo Ganna, 3e.

Parti avec 1 min 15 d'avance au général à l'assaut du chrono, disputé sur un parcours plat sans le moindre dénivelé de 10,1 kilomètres dans la station balnéaire des Marches, le dernier vainqueur du Tour a conservé au final plus d'une minute d'avance sur son dauphin Van Aert.