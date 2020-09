Cyclisme: le Suisse Marc Hirschi s'adjuge la Flèche Wallonne

Le Suisse Marc Hirschi (Sunweb) a remporté mercredi la 84e édition de la Flèche Wallonne (WorldTour) qui relieait Herve au Mur de Huy sur une distance de 202 km.

Marc Hirschi a remporté mercredi la 84e Flèche Wallonne disputée sur 202 km entre Herve et le Mur de Huy. Le Suisse de Sunweb s'est montré le plus fort dans l'ascension finale. Il a devancé le Français Benoit Cosnefroy (AG2R) et le Canadien Michael Woods (EF Pro Cycling).

En tête de la course, Mauri Vansevenant a chuté à 4 km de l'arrivée, se faisant rejoindre par Rigoberto Uran. Le duo s'est fait reprendre par le peloton au pied du Mur. Hirschi a produit son effort à une centaine de mètres de l'arrivée, ne laissant aucune chance à la concurrence.

Il décroche à 22 ans la deuxième victoire de sa carrière professionnelle, après la 12e étape du Tour de France à Sarran. Hirschi avait décroché le bronze aux Mondiaux d'Imola dimanche.

Hirschi succède au palmarès au Français Julian Alaphilippe, vainqueur en 2018 et 2019. Le Français, devenu champion du monde dimanche à Imola, a déclaré forfait cette année afin de se préserver pour Liège-Bastogne-Liège dimanche.

Traditionnellement organisée au printemps, la classique wallonne a été déplacée à l'automne, coronavirus oblige, et constituait cette année le premier volet des classiques ardennaises.