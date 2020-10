Philippe Gilbert forfait au moins trois semaines à cause de douleurs au genou

Philippe Gilbert ne prendra pas le départ de la troisième étape du BinckBank Tour jeudi en raison de douleurs au genou gauche, toujours dûes à sa chute lors de la première étape du Tour de France qui l'a contraint à l'abandon. "La priorité sera maintenant de guérir totalement. Une participation au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix n'est désormais plus envisagée", a écrit son équipe Lotto Soudal jeudi.

"Je suis vite remonté sur le vélo après ma chute le 29 août dernier", a expliqué Philippe Gilbert, cité dans le communiqué de la formation WorldTour. "J'ai peut-être recommencé trop vite, mais la rééducation évoluait favorablement et j'avais vraiment envie de courir. La motivation et le moral étaient toujours bien là. J'ai repris au Tour du Luxembourg , puis j'ai participé à deux autres courses d'un jour, mais je ressentais toujours une douleur. Celle-ci est devenue plus importante dans la première étape du BinckBank Tour. J'ai alors réalisé que je ne pourrais pas être à mon meilleur niveau au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Ces courses sont encore plus exigeantes pour l'organisme, le corps doit être prêt à 200%".

Le champion du monde 2012 va donc mettre le cap sur Monaco, où il réside, dans l'espoir de ne pas mettre un terme à sa saison 2020. Il suivra un programme de rééducation avec un objectif dans un coin de sa tête. "Ma première priorité est de guérir totalement. J'ai encore beaucoup d'objectifs dans le cyclisme, pour la saison prochaine certes, mais peut-être encore pour cette saison. Avec un peu de chance, une participation au Tour d'Espagne est encore jouable, mais ce n'est pas encore d'actualité. Ce qui compte maintenant, c'est de récupérer complètement".

Arrivé début 2020 chez Lotto Soudal après trois saisons chez Deceuninck-Quick Step, Philippe Gilbert n'a pas levé les bras cette année. Son meilleur résultat est une deuxième place acquise lors de la 4e et dernière étape du Tour de Wallonie mi-août.

"Pour nous il est important qu'il se rétablisse complètement et qu'il revienne à cent pour cent et que maintenant l'objectif sera de reprendre en 2021 avec l'ambition sur les classiques qu'il connaît bien", a ponctué le manager général de Lotto Soudal John Lelangue.