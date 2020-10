Cyclisme: Pogacar prend la tête du classement mondial, Van Aert reste sur le podium

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est emparé de la première place du classement mondial publié mardi par l'Union cycliste internationale (UCI). Il a détrôné son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Pogacar compte 3.970 points, 25 de plus que Roglic, deuxième du Tour de France et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Wout van Aert, l'équipier de Roglic chez Jumbo-Visma, conserve sa troisième place avec 2.700 points devant le Danois Jakob Fuglsang (2.157,5 points) et Mathieu van der Poel (2.040 points), vainqueur du Tour des Flandres. Le champion du monde Julian Alaphilippe (1795,83 points) sort du top 5. Le deuxième Belge au classement est Remco Evenepoel avec une 21e place, deux places devant Yves Lampaert, vainqueur des Trois Jours de Bruges-La Panne. Van Aert est également le meilleur coureur de la saison sur les courses d'un jour. Au classement 'One Day Race', le vainqueur des Strade Bianche et Milan-Sanremo occupe la tête avec 2.265 points, soit 745 de plus que Mathieu van der Poel. La troisième place est occupée par Julian Alaphilippe.

