Cyclisme: premier titre de championne de Belgique pour Lotte Kopecky

Sortie très en forme du Giro Rosa, le Tour d'Italie féminin, où elle avait remporté la 7e étape, Lotte Kopecky (Lotto Soudal) a remporté le titre national sur route mardi à Anzegem.



Lotte Kopecky a été la plus en vue du National féminin, disputé mardi à Anzegem sur 131,6 kilomètres sur sept tours de circuit pimentés par les ascensions du Schernaai et du Tiegemberg. La coureuse Lotto Soudal Ladies a provoqué l'attaque qui a dessiné le scénario de la finale. Kopecky et Jolien D'Hoore (Boels Dolmans) ont faussé compagnie au peloton à 51 kilomètres de l'arrivée. Une bonne collaboration a permis aux deux leaders de porter leur avantage sur les poursuivantes à près d'une minute. Mais une attaque peu stratégique de Kopecky à 25 kilomètres du but a brisé la collaboration à l'avant, permettant au groupe de chasse de revenir sur les talons du duo de tête. Kopecky a alors relancé le rythme en tête de course pour s'isoler définitivement avec D'Hoore au commandement. Shari Bossuyt (NXTG Racing) a réussi à revenir sur le duo à trois kilomètres de l'arrivée. Le sprint, disputé sous les yeux du peloton revenu très près, a souri pour quelques centimètres à Lotte Kopecky qui a devancé Jolien D'Hoore. Shary Bossuyt, troisième, a pour sa part endossé le maillot tricolore chez les espoirs. Quatre fois deuxième du championnat national des dames élites en 2014, 2015, 2016, 2017, Lotte Kopecky a réalisé le doublé national à Anzegem où elle ajouté le titre sur route après celui du contre-la-montre. Elle a succédé à Jesse Vandenbulcke au palmarès national féminin. L'an passé, à Gand, Vandenbulcke avait été sacrée après un sprint devant Ann-Sophie Duyck et Julie Van De Velde, absentes à Anzegem pour préparer de la meilleure des manières le contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme, prévu jeudi à Imola.