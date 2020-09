Cyclisme: Richie Porte retourne chez Ineos

L'Australien Richie Porte, troisième du dernier Tour de France, retournera l'an prochain dans son ancienne équipe Sky, devenue entre-temps Ineos, a annoncé vendredi la formation britannique.

Porte, 35 ans, a couru pour Sky de 2012 à 2015.

L'équipe Ineos a fait part également de la venue du vainqueur du dernier Dauphiné, le Colombien Dani Martinez (Education First), du Belge Laurens De Plus (Jumbo) et de l'espoir britannique Tom Pidcock, vainqueur du "baby Giro" (Tour d'Italie version espoirs).

"Nous assistons à une nouvelle tendance dans le cyclisme, avec l'émergence de jeunes cyclistes issus d'un milieu plus large et multidisciplinaire. Tom a concouru au plus haut niveau dans plusieurs disciplines", a estimé le manager général de l'équipe, Dave Brailsford, à propos de Pidcock (21 ans), médaillé d'argent aux derniers Mondiaux de cyclo-cross.

Brailsford, qui a qualifié Dani Martinez d'"élément clé de la future équipe", s'est également exprimé sur Porte: "Le podium tellement mérité de Richie au Tour de France a une nouvelle fois démontré qu'il était l'un des meilleurs coureurs du peloton. C'est un grimpeur de classe mondiale, un rouleur aussi (...) Il a beaucoup à offrir à l'équipe avec toute son expérience."

"J'ai passé quatre années formidables dans cette équipe et j'y ai certains de mes plus beaux souvenirs", a déclaré pour sa part Porte. "J'ai pesé les options cette année et je suis très motivé pour pouvoir terminer ma carrière dans une équipe aussi fantastique".

L'équipe Ineos, qui a gagné sept des neuf dernières éditions du Tour de France (Wiggins, Froome, Thomas, Bernal), perdra l'an prochain l'un de ses chefs de file historiques, le Britannique Chris Froome, en partance pour Israël SN.