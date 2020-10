Cyclisme: Thibaut Pinot met déjà fin à sa Vuelta et à une saison noire

Le grimpeur français Thibaut Pinot, leader de la formation Groupama-FDJ, a abandonné dès la 3e étape du Tour d'Espagne jeudi, mettant fin une nouvelle fois à une saison pleine de promesses gâchée par une blessure.

Troisième du Tour de France en 2014, le Franc-Comtois continue ainsi sa relation d'amour-haine avec les grands tours, où il compte désormais six victoires d'étapes (trois sur le Tour de France, deux sur la Vuelta, une sur le Giro), mais aussi sept abandons en treize participations.

Une blessure au dos aura eu raison de ses ambitions à la fois sur le Tour de France et le Tour d'Espagne. Alors qu'il faisait partie des favoris de la Grande Boucle, Pinot avait chuté à Nice le 29 août dès la 1re étape, et un coureur lui était rentré dedans alors qu'il était à terre, le blessant durablement au dos (hématomes et inflammation du sacrum) sans provoquer de fracture.

Il avait ensuite traîné sa peine sur le Tour terminant 29e au général, incapable de suivre les meilleurs en montagne mais aussi de se glisser dans une échappée pour viser une victoire d'étape. Seule réjouissance, un contre-la-montre à domicile à la veille de l'arrivée à Paris.

Insuffisamment remis, il avait d'abord décliné sa sélection pour le Mondial vallonné d'Imola (Italie), où son compatriote Julian Alaphilippe a été sacré. Jeudi, il a décidé de mettre pied à terre sur la Vuelta où il avait abandonné toute ambition au classement général après deux étapes (il était 63e à 25 minutes et 19 secondes du leader Primoz Roglic).

- "Complète récupération" -

"Après une phase de répit, les douleurs au dos qui avaient handicapé Thibaut Pinot suite à sa chute sur la première étape du Tour de France à Nice l'ont à nouveau fortement gêné lors de la première et de la deuxième étape de la Vuelta", a expliqué Groupama-FDJ.

"Mon dos me fait toujours souffrir et il faut savoir arrêter les frais", a ensuite écrit Pinot sur sa page Facebook. "Ma saison 2021 commence aujourd'hui et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine", poursuit-il.

"La priorité est donnée à sa complète récupération en vue de l'année 2021: il ne prendra pas le départ ce jeudi de la 3e étape et met un terme à saison", développe par ailleurs Groupama-FDJ.

Cinquième de Paris-Nice en mars, dernière course avant la mise en pause de la saison en raison de la crise sanitaire, Pinot avait pourtant repris avec ambition et prouvé qu'il avait le niveau des meilleurs en terminant 2e du Criterium du Dauphiné en août, course de préparation au Tour de France.

Thibaut Pinot connaît ainsi à 30 ans une nouvelle fin de saison frustrante dans une carrière marquée par les très hauts et les très bas. En 2019, une démonstration de force dans les Pyrénées -où il s'était montré supérieur au futur vainqueur Egan Bernal- l'avait laissé croire à un destin en jaune, avant qu'une mystérieuse blessure musculaire ne le force à abandonner le Tour de France, en larmes, dans les Alpes, au début de la 19e étape (il était alors 5e du général à 1 min 50 de Julian Alaphillipe).

Le Franc-Comtois avait également abandonné le Tour d'Italie en 2018 à cause d'un début de pneumonie, alors qu'il était sur le podium provisoire à deux jours de l'arrivée. Il avait ensuite rebondi en remportant deux étapes du Tour d'Espagne puis le Tour de Lombardie, l'un des cinq "Monuments" cycliste, en fin de saison.

Présenté comme le potentiel successeur de Bernard Hinault au palmarès du Tour de France (dernier vainqueur tricolore en 1985), Thibaut Pinot devra encore une fois rebondir pour se donner une nouvelle chance de briller sur un grand tour, mais aussi potentiellement aux Jeux olympiques de Tokyo.