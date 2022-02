Cyclisme: Vingegaard remporte la Drôme Classic devant Martin et Cosnefroy

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), 2e du dernier Tour de France, a remporté dimanche la Drôme Classic, 2e volet des Boucles Drôme-Ardèche, devant les Français Guillaume Martin (Cofidis) et Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën).

"C'est un soulagement après ma mauvaise journée d'hier", a réagi le coéquipier de Primoz Roglic, 33e samedi de l'Ardèche Classic. "Je suis content d'avoir gagné, mais content aussi de la manière dont j'ai gagné aujourd'hui. Je me sentais bien et ça me donne beaucoup de confiance pour les prochaines courses."

Agé de 25 ans, Vingegaard s'est échappé à 25 km de l'arrivée, dans la côte des Roberts, puis a fait tous les efforts nécessaires, accompagné de l'Espagnol Juan Ayuso (UAE), 19 ans, pour résister jusqu'au bout à une contre-attaque emmenée par Julian Alaphilippe (Quick-Step).

"J'ai tenté le tout pour le tout, j'ai bien collaboré avec Benoît et Guillaume, mais c'était vraiment très fort devant", a résumé le double champion du monde français, finalement 5e derrière Ayuso après avoir calé au pied de la dernière montée, la Côte Chaude.

"On n'a pas fait semblant, mais ils étaient plus forts", a ajouté Alaphilippe, interrogé par la chaîne L'Equipe. "C'était une très belle course et je suis content de partir sur d'autres objectifs, en espérant avoir de meilleures jambes", a ajouté le leader de Quick-Step, qui sera en Italie la semaine prochaine pour les Strade Bianche.

La course disputée sur 191 km très vallonnés (2400 de dénivelé positif au total) a été animée, avec une première échappée consistante, de cinq coureurs, dont trois Danois, Mathias Bregnhoj (Riwal), Asbjorn Hellemose (Trek-Segafredo) et Anthon Charmig (Uno-X Pro), un Belge Johan Meens (Bingoal-Pauwels) et un Français, Axel Mariault (U-Nantes Atlantique), partis une vingtaine de kilomètres après le départ donné à Etoiles-sur-Rhône.

- Roglic a bouclé sa préparation hivernale -

A 70 km de l'arrivée, Meens a lâché dans le mur d'Allex, très pentu (16%), rejoint aussitôt par Pierre Latour (TotalEnergies) revenu de l'arrière. Le héros local, drômois jusqu'au bout des pédales, a alors réussi à rejoindre le quatuor de tête, à 60 km de l'arrivée, puis à creuser un petit écart sur le peloton.

"Ce n'était pas prévu, Pierre est un coureur instinctif, il était frustré par la journée de samedi", a expliqué son directeur sportif, Lilian Lebreton.

Puis Latour a été repris et un nouveau quatuor s'est installé devant, avec Vingegaard, Ayuso, le Belge Mauri Vansevenant (Quick-Step), 2e samedi de l'Ardèche Classic, et un autre Français, Victor Lafay (Cofidis).

C'est là que Vingegaard et Ayuso, grand espoir du vélo espagnol, ont décidé de mettre un gros coup de pédale, dans la côte des Roberts, ce qui leur a permis de basculer dans la descente avec 53 secondes d'avance sur la tête du peloton.

Alaphilippe a alors lancé la contre-offensive, il ne restait plus qu'une quinzaine de kilomètres dont un dernier passage dans le Mur d'Allex où Alaphilippe, déchaîné, a mis un coup de rein significatif, suivi de près par Cosnefroy et Martin, et repris vingt secondes d'un seul coup au duo Vingegaard-Ayuso.

Le trio français n'a pas réussi à faire la jonction. Alaphilippe a calé, victime d'une petite crampe au pied de la Côte Chaude, et Vingegaard a lâché irrémédiablement Ayuso dans le dernier kilomètre pour remporter une victoire aussi belle que méritée.

L'autre tête d'affiche, le Slovène Primoz Roglic, lançait sa saison. Champion olympique du contre-la-montre à Tokyo l'été dernier, il repart avec une 26e place samedi en Ardèche et une 28e dimanche dans la Drôme. Il a lui aussi rempli sa mission, bouclant sa préparation hivernale par deux jolies courses.