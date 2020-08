Cyclisme: Voeckler mise sur Cosnefroy et Bouhanni pour les championnats d'Europe à Plouay

Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R) vainqueur de la 4e et dernière étape de la Route d'Occitanie, le 4 août 2020 à Rocamadour Lionel BONAVENTURE

Benoît Cosnefroy (AG2R) et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) sont les deux principales cartes de la liste dévoilée vendredi par le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme Thomas Voeckler pour la course en ligne des championnats d'Europe le 26 août, à domicile à Plouay.

L'homme aux deux épopées jaunes sur le Tour a donné sept des huit noms qui participeront à la course pour le maillot étoilé: le puncheur d'AG2R et le sprinteur d'Arkéa-Samsic seront accompagnés de Thomas Boudat (Arkéa-Samsic), Lilian Calmejane (Total Direct Energie), Cyril Gautier (B&B Hotels - Vital Concept), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) et Anthony Roux (Groupama-FDJ).

Un huitième homme doit encore être pioché parmi une présélection de cinq noms.

Le successeur du sprinteur italien Elia Viviani (Cofidis) sera désigné à l'issue de 177 km de course bouclés en 13 tours d'un circuit passant par Plouay, sans difficulté majeure.

Pour le contre-la-montre homme le 24 août, le choix de Thomas Voeckler s'est logiquement porté sur Rémi Cavagna (Deceuninck), spécialiste de l'effort en solo, et Anthony Roux.

Juliette Labous (Sunweb) et Audrey Cordon-Ragot (Trek) sont elles les deux représentantes françaises pour le "chrono" féminin élite disputé le même jour et seront également les têtes de file de l'équipe tricolore sur la course en ligne (109 km, le 27 août).

Course en ligne élite hommes le 26 août:

Benoît Cosnefroy (AG2R), Nacer Bouhanni (Arké-Samsic), Thomas Boudat (Arkéa-Samsic), Lilian Calmejane (Total Direct Energie), Cyril Gautier (B&B Hotels - Vital Concept), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) et Anthony Roux (Groupama-FDJ)

Un huitième nom reste à désigner parmi cette présélection: Maxime Bouet (Arkéa-Samsic), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Nans Peters (AG2R) ou Clément Venturini (AG2R)

Contre-la-montre élite hommes: Rémi Cagna (Deceuninck) et Anthony Roux (Groupama-FDJ)

Course en ligne élite femme: Juliette Labous (Sunweb), Audrey Cordon-Ragot (Trek), Séverine Eraud (Charente-Maritime), Greta Richioud (Hitec), Eugénie Duval (FDJ - Nouvelle Aquitaine), Aude Biannic (Movistar), Victorie Guilman (FDJ - Nouvelle Aquitaine), Roxane Fournier (Chevalmeire), Gladys Verhulst (Arkéa), Coralie Demay (Charente-Maritime)

Contre-la-montre femmes: Juliette Labous (Sunweb) et Audrey Cordon-Ragot (Trek)