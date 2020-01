Cyclo-cross: Venturini favori fragile du championnat de France

Jour de fête pour le cyclo-cross national, le championnat de France qui a lieu dimanche à Flamanville (Manche) se donne un favori fragile, Clément Venturini, dans la course élite messieurs.

En l'absence de la numéro un féminine, Pauline Ferrand-Prévot, immobilisée par une intervention chirurgicale, les "routiers" tiennent le haut de l'affiche. A commencer par Venturini, candidat à un troisième titre après ses succès de 2017 et 2019 entrecoupés par un échec en 2018 (6e), "un jour sans" de son propre aveu.

Face aux spécialistes de la discipline (Steve Chainel, David Menut, Joshua et Ludovic Dubau, Matthieu Boulo) et à quelques autres routiers, Clément Russo et Kevin Ledanois notamment, Venturini estime la course ouverte. "Je ne me place pas au-dessus des autres", affirme-t-il à l'AFP tout en admettant avoir franchi un palier en 2019, sur le plan physique, au fil des courses WorldTour, même si son compteur de victoires est resté bloqué au point mort l'an passé.

"Je suis dans les temps de passage", estime le Lyonnais qui a limité son programme hivernal, sans Coupe du monde ni course prévue au-delà de Flamanville (et donc pas de Mondial). "Le cyclo-cross est du pur plaisir mais il vient en parallèle de la route. L'équipe AG2R La Mondiale et moi-même avons fait le choix de la route. Mon employeur me paye pour ça".

- Hautes intensités -

A travers Venturini, champion du monde juniors de la discipline en 2011 (la médaille d'argent était revenue à Julian Alaphilippe l'année précédente), s'illustre toute la difficulté que rencontre le cyclo-cross pour rivaliser avec les autres secteurs du cyclisme, faute de reconnaissance olympique. Hormis en terre flamande, où sa popularité culmine après les duels à répétition entre le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Belge Wout Van Aert, devenus des vedettes de la route.

A Flamanville, où quelque 300 coureurs toutes catégories confondues se côtoient dans le parc du château local à proximité de l'océan, le champion sortant retrouve un parcours rapide qu'il connaît et apprécie pour avoir déjà couru à trois reprises, même si le sens a été inversé depuis. "C'est à la fois physique et technique", relève-t-il à propos du circuit long de 3217 mètres (1837 m en sous-bois, 2 escaliers, 2 planches et seulement 190 m de route).

"Un parcours équilibré, technique et roulant", complète Russo qui le définit comme "exigeant" bien que sans dénivelé marqué. Le champion de France espoirs 2016 ne se fixe aucune limite, pas plus que Kevin Ledanois, son coéquipier d'Arkea-Samsic lui aussi convaincu des bienfaits du cyclo-cross en vue de la saison sur route: "Je me sers de cette discipline afin de retravailler certaines qualités, sur des efforts courts de quatre à cinq minutes. Le cyclo-cross, course de haute intensité pendant une heure, me permet d’aller justement sur ces hautes intensités d’efforts".

Le programme des championnats de France (dimanche):

9h15: course juniors filles (environ 40 min.)

10h30: course juniors garçons (40 min.)

13h20: course élite dames (40 min.)

15h00: course élite messieurs (1h00)