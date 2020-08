Depuis son lit d'hôpital, Remco Evenepoel adresse une lettre touchante à son papa: "On ne se verra même pas pour ton anniversaire" (photo)

Remco Evenepoel, actuellement hospitalisé après sa chute terrifiante de la semaine passée, a fêté l'anniversaire de son papa sur Instagram. Le coureur y dévoile son ressenti, alors qu'il n'aura pas l'occasion de célébrer cette journée.

La famille Evenepoel devra célébrer l'anniversaire de Patrick, le papa de Remco, sans leur fils. Ce dernier est toujours soigné à l'hôpital après son horrible chute de la semaine dernière.

Ne pas pouvoir célébrer l'anniversaire de son père touche beaucoup Remco Evenepoel. Ce dernier a adressé une belle lettre à son papa, diffusée intégralement sur Instagram. "D'abord, bon anniversaire papa !", commence notre compatriote. "C'est une journée difficile pour notre famille, parce que ça aurait dû être une belle journée. Nous devions célébrer ton anniversaire avec des fleurs après la course. Je voulais tout donner pour t'offrir le maillot et les fleurs. Mais aujourd'hui, nous ne nous verrons même pas. C'est peut-être le plus dur. Ne pas te prendre dans mes bras et partager une part de gâteau pour ton anniversaire. Nous pourrons toujours le manger plus tard, ça permettra aussi de célébrer mon retour à la maison. Promets-moi simplement de garder la tête haute, parce que de meilleurs jours approchent. Passe une bonne journée papa !".

Patrick Evenepoel était un coureur cycliste dans les années 90. Ce message lui ira sans doute droit au coeur.