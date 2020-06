Dries Devenyns et Iljo Keisse prolongent d'un an avec Deceuninck-Quick Step

(Belga) Après Yves Lampaert qui a signé pour deux saisons supplémentaires, deux autres coureurs belges d'expérience Dries Devenyns et Iljo Keisse ont prolongé leur contrat d'un an avec Deceuninck-Quick Step, a annoncé dimanche la formation cycliste belge du WorldTour.

Devenyns, 36 ans, évoluait ces quatre dernières saisons au sein de la formation de Patrick Lefevere. Il avait déjà porté ses couleurs entre 2009 et 2013 avant de courir pour Giant-Shimano (2014) et IAM (2015-2016). Keisse, 37 ans, évolue chez Quick Step depuis 2010. "Dries a fait des choses étonnantes avant le confinement", a déclaré Lefevere. "Pensez à sa fantastique victoire dans la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Et Iljo continue à remplir son rôle sans failles. Ils ont tous deux prouvé leurs services à l'équipe en d'innombrables occasions. Ayant bien plus de trente ans, ils ne courront peut-être pas encore cinq années de plus. Mais nous savons très bien ce que nous pouvons attendre d'eux et ce qu'ils apportent à l'équipe. Prenez cela comme un vote clair de notre confiance", a déclaré Lefevere. "Cela a été difficile pour nous tous en ces temps étranges. Je voulais vraiment m'occuper d'abord des contrats de nos propres coureurs qui arrivaient à échéance. Ce fut une année spéciale. Je ne voudrais pas qu'ils attendent jusqu'en octobre ou novembre avec le stress supplémentaire de ne pas avoir encore de contrat". (Belga)