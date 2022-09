Dublin complète le calendrier de la Coupe du monde de cyclocross

(Belga) Le calendrier de la coupe du monde 2022-2023 de cyclocross a été finalisé mercredi, a indiqué l'UCI (Union cycliste internationale) à l'issue de la réunion de son comité directeur qui s'est tenu à Wollongong, en Australie, théâtre des Mondiaux de cyclisme sur route.

La 9e manche de la Coupe du monde aura lieu le 11 décembre à Dublin, la capitale de l'Irlande, qui accueillera pour la toute première fois une manche de la Coupe du monde de cyclocross. Par ailleurs, les manches qui auraient dû se dérouler à Rucphen (Pays-Bas) le 30 octobre et à Termonde le 26 décembre 2022 auront finalement lieu aux mêmes dates, mais à Maasmechelen et à Gavere. Cinq des 14 manches de la Coupe du monde auront donc lieu en Belgique, contre six la saison dernière. La Coupe du monde débutera le 9 octobre à Waterloo, aux Etats-Unis, et se terminera le 29 janvier à Besançon, en France. Le calendrier complet de la Coupe du monde 2022-2023: 09/10 Waterloo (USA) 16/10 Fayetteville (USA) 23/10 Tabor (Tch) 30/10 Maasmechelen 13/11 Beekse Bergen (P-B) 20/11 Overijse 27/11 Hulst (P-B) 04/12 Anvers 11/12: Dublin (Irl) 17/12 Val Di Sole (Ita) 26/12 Gavere 08/01 Zonhoven 22/01 Benidorm (Esp) 29/01 Besançon (Fra). (Belga)