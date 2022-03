E3 Harelbeke - Kasper Asgreen songe à un plan de bataille pour battre Jumbo-Visma

(Belga) Tenant du titre, Kasper Asgreen a terminé dixième du GP de l'E3 Harelbeke. Une fois de plus, Quick Step-Alpha Vinyl n'a pas été en mesure de contester la suprématie de l'équipe Jumbo-Visma. Toutefois la formation de Patrick Lefevere compte beaucoup de coureurs malades ou blessés et suite au forfait de dernière minute de Mikkel Honoré, le Wolfpack ne comptait que six coureurs au départ de l'épreuve. En plus, Davide Ballerini a dû renoncer à se mêler aux meilleurs en plein final à cause d'un pneu crevé.

"La façon dont Wout van Aert s'est échappé sur le Paterberg était assez impressionnante. Cette côte ne ment jamais. L'équipe Jumbo-Visma se porte très bien et accumule les performances. Je n'avais tout simplement pas les jambes pour suivre Wout. Je ne vais pas me cacher derrière la maladie que j'ai dû affronter il y a cinq ou six semaines. Pourtant, ma condition n'est pas à cent pour cent et je ne suis pas en mesure de suivre les meilleurs. C'était clair cette fois-ci", a reconnu Asgreen, qui n'a pu répondre à l'accélération du duo Van Aert /Christophe Laporte. Clairement la formation la plus forte en ce moment, Jumbo-Visma devrait également jouer un rôle en vue à Gand-Wevelgem et au Tour des Flandres. "Il y a moyen de les battre. Nous devons simplement voir avec notre équipe comment nous pouvons y parvenir. Il s'agit de trouver le bon plan de bataille pour les battre. Nous allons analyser cette course pour comprendre où et pourquoi elle a mal tourné. Nous ne pouvons que tirer des leçons de cet E3 Harelbeke", a conclu Asgreen. (Belga)