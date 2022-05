Edward Theuns et Otto Vergaerde découvrent le Giro avec Trek-Segafredo

(Belga) Edward Theuns et Otto Vergaerde figurent dans la sélection des huit coureurs de la formation Trek-Segafredo en vue du Tour d'Italie cycliste (6-29 mai).

L'équipe américaine du WorldTour a présenté lundi de manière ludique son effectif en les comparant à des artistes, scientifiques et hommes d'État italiens. Nos deux compatriotes ont hérité des deux plus grands écrivains italiens : "Dante Theuns" (31 ans) et "Otto Leopardi" (27 ans). Ils découvrent cette année le Giro d'Italia. Le Néerlandais Bauke Mollema, 5e en 2019 et 7e en 2017, l'Espagnol Juan Pedro Lopez, le Danois Mattias Skjelmose Jensen et les Italiens Giulio Ciccone, Dario Cataldo et Jacopo Mosca les côtoieront avec un maillot identique pendant les trois semaines de la course qui s'élance vendredi de Budapest en Hongrie. (Belga)