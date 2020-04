Egan Bernal, le vainqueur du Tour de France, met son vélo et des maillots aux enchères pour aider des enfants défavorisés

Egan Bernal va mettre aux enchères pour la bonne cause un vélo et les différents maillots de leader qu'il a portés lors du Tour de France l'an dernier. Le vainqueur de la Grande Boucle 2019 rassemble de l'argent pour un fonds pour les enfants.

Bernal a annoncé la nouvelle dans une vidéo postée sur Twitter. Le coureur de 23 ans a expliqué qu'il mettait aux enchères un vélo Pinarello, tout comme quelques maillots blancs (meilleur jeune) et maillots jaunes du Tour et un t-shirt de son équipe Ineos. Tous les fonds reviendront à la Fundacion Exito, une organisation qui vient en aide aux enfants défavorisés en Colombie. "Si vous voulez faire un don, vous pouvez aussi aller sur le site www.fundacioexito.org", a ajouté Bernal. Avec son initiative, Bernal suit l'exemple notamment d'Alberto Contador et Michal Kwiatkowski qui se sont tous les deux investis dans la lutte contre le coronavirus. Contador a mis aux enchères le vélo avec lequel il a participé au Giro et au Tour en 2011. Kwiatkowski a mis certains de ses appartements en Pologne à disposition du personnel médical.