Egan Bernal pas sélectionné pour le Mondial de cyclisme

Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019 mais en grande difficulté dans l'édition en cours, n'a pas été sélectionné pour le Championnat du monde de cyclisme qui aura lieu à Imola, en Italie, du 24 au 27 septembre.

Le leader de l'équipe Ineos ne fait pas partie de la liste publiée mardi par la Fédération colombienne de cyclisme, qui n'a pas donné d'explication à sa décision.

Principal favori du Tour avec l'actuel maillot jaune Primoz Roglic, Bernal, 23 ans, pointait mardi en seizième position à plus de 19 minutes du leader. Souffrant du dos dès avant le départ de l'épreuve, il avait perdu toute chance dimanche en s'effondrant dans la montée finale vers le Grand Colombier.

En Italie, l'équipe sud-américaine comptera notamment sur Rigoberto Uran et Miguel Angel Lopez, troisième et quatrième du classement général du Tour à cinq jours de l'arrivée, et sur Nairo Quintana (10e).

Composition de l'équipe de Colombie: Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Miguel Ángel López, Harold Tejada, Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Henao.