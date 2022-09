Eli Iserbyt prolonge avec Pauwels Sauzen-Bingoal jusqu'en 2026

(Belga) Eli Iserbyt a prolongé son contrat avec Pauwels Sauzen-Bingoal jusqu'en 2026, a annoncé l'équipe de cyclocross jeudi. Iserbyt évolue depuis 2016 au sein de la formation dirigée par Jurgen Mettepenningen.

"Notre collaboration fructueuse se poursuivra donc jusque fin 2026. C'est encore très long, mais Eli mérite un tel accord à long terme", a confié Mettepenningen. "Cette prolongation lui donne une grande sécurité, mais elle en donne aussi à notre équipe et à nos sponsors. Eli est un coureur qui aide à animer la saison, surtout dans la période où Wout van Aert et Mathieu van der Poel ne sont pas là. Tu sais que tu vas gagner des courses avec un coureur comme lui. Iserbyt est un gagnant et nous, en tant qu'équipe, nous avons grandi dans ce sens." Iserbyt a souligné qu'il est "quelqu'un qui cherche la continuité". Le dernier vainqueur de la Coupe du monde se sent bien au sein de Pauwels Sauzen-Bingoal. "C'est un bon environnement, dans lequel je bénéficie d'un excellent soutien. Je me sens chez moi. Comme l'équipe, je me concentre principalement sur le cyclocross et n'aspire pas à une carrière sur route. Jurgen Mettepenningen m'a donné des opportunités en tant que jeune talent. Il a investi en mois. Je suis heureux d'avoir pu lui rendre beaucoup de choses au cours des dernières saisons. Ensemble, nous avons franchi une nouvelle étape. Cette prolongation est une belle récompense pour le travail de ces dernières années." (Belga)