Eschborn-Francfort - Deuxième victoire du week-end pour Jasper Philipsen

(Belga) Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté la classique allemande Eschborn-Francfort (WorldTour)dimanche.

Le coureur belge de 23 ans a devancé l'Allemand John Degenkolb (Lotto Soudal) et le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates, quadruple vainqueur de l'épreuve, au terme des 184,7 km d'une course traditionnellement disputée dans les monts du Taunus autour de Francfort. L'Italien Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty-Gobert) et l'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) complètent le top 5. Jasper Philipsen a confirmé sa bonne forme, lui qui avait déjà enlevé le Championnat des Flandres vendredi à Koolskamp et deux étapes de la Vuelta le mois dernier.Il a décroché dimanche sa 12e victoire en carrière, la 7e en 2021. Pascal Ackermann était le dernier vainqueur après sa victoire en 2019. L'édition 2020 n'avait pas eu lieu à cause du coronavirus. (Belga)