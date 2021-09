Ethias Cross - Eli Iserbyt triple la mise à Bredene

(Belga) Eli Iserbyt ((Bingoal-Pauwels Sauzen) a remporté la 3e manche de l'Ethias Cross samedi à Bredene. Il s'est imposé devant Laurens Sweeck et Michael Vanthourenhout, signant une 3e victoire d'affilée dans l'Ethias Cross après ses succès à Lokeren et Beringen.

Quinten Hermans et le Néerlandais Lars van der Haar complètent le top 5. Chez les dames, c'est la Néerlandaise Denise Betsema qui s'est imposée devant ses compatriotes Yara Kastelijn et Puck Pieterse. A noter que le top 10 de la course dames est trusté par les Néerlandaises. Alicia Franck a terminé 11e à 2:20 de Betsema. La 4e manche de l'Ethias Cross aura lieu samedi à Meulebeke. (Belga)