Euro de cyclisme sur piste U23 et juniors - Shari Bossuyt décroche un 2e titre européen

(Belga) Shari Bossuyt a décroché la médaille d'or de l'omnium féminin U23 lundi aux championnats d'Europe de cyclisme pour espoirs (U23) et juniors organisés à Anadia, au Portugal.

C'est le second titre européen de Shari Bossuyt, 21 ans, qui avait remporté la course par élimination jeudi. Lundi, elle s'est imposée dans l'omnium avec 129 points devant la Néerlandaise Daniek Hengeveld et la Française Jade Labastugue. Hélène Hesters, 17 ans, a elle décroché le bronze dans la course aux points chez les juniores, terminant derrière la Britannique Isabel Sharpe et la Française Aurore Pernollet. La délégation belge compte désormais sept médailles, dont trois en or, dans cet Euro qui se termine mardi. (Belga)