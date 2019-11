Euro de cyclocross - Eli Iserbyt satisfait de sa 2e place: "Cette saison, je fais preuve de régularité"

(Belga) Eli Iserbyt a été le seul à rendre la vie difficile à Mathieu van der Poel à l'Euro de cyclocross dimanche en Italie. Sous pression, le Néerlandais a forcé son troisième titre dans les derniers mètres. Malgré un très mauvais départ, Laurens Sweeck a pris de son côté la troisième place.

"Avec Michael Vanthourenhout, j'ai passé une très bonne journée. Le fait que mon coéquipier ait aussi roulé fort était à mon avantage", a expliqué Eli Iserbyt. "Lors des passages des rivières, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai accumulé les erreurs. Dans l'ensemble, je peux être très satisfait de ma performance. Nous avons mis Van der Poel sur la sellette pendant longtemps. Son rythme de base était légèrement supérieur au nôtre. Avec Michael, nous en avons tiré le meilleur parti. Cette saison, je fais preuve de régularité et je ne peux qu'être satisfait. J'ai essayé d'attaquer plusieurs fois mais je n'ai pas réussi à me débarrasser de Van der Poel." "Je n'ai pas été très présent dans la première partie du cross à cause d'un départ pas très réussi", a précisé de son côté Laurens Sweeck. "Il m'a fallu beaucoup de temps pour revenir sur la tête de la course. En plus de ça, j'ai chuté. Le meilleur a gagné. C'était une course difficile. ll fallait toujours être très attentif. J'ai eu l'avantage de pouvoir rouler de manière constante alors qu'à l'avant, le rythme était parfois brisé. A deux tours de la fin, l'écart était de cinq secondes mais je n'ai jamais été en mesure de le combler. Dans le final, j'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai terminé troisième. C'est un bel élan pour la suite de la saison."