Euro de cyclocross - Jurgen Mettepenningen: "Avec Iserbyt et Vanthourenhout, nous avons un duo en or"

(Belga) L'équipe dirigée par Jurgen Mettepenningen, Pauwels Sauzen-Bingoal, s'est imposée dimanche avec Michael Vanthourenhout au championnat d'Europe de cyclocross des élites hommes à Namur. Le favori annoncé dimanche, le Néerlandais Lars van der Haar, champion sortant, a subi des ennuis techniques et a commis des erreurs sur le parcours glissant, ce qui l'a empêché de revenir sur Vanthourenhout, vainqueur en solitaire à la Citadelle de Namur.

"Eli Iserbyt a eu beaucoup de malchance", a indiqué Jurgen Mettepenningen. "Cela peut arriver et ça fait partie du cyclo-cross. Il doit se concentrer très vite sur la manche du Superprestige de Niel (11/11) et oublier Namur au plus vite Eli." Eli Iserbyt a abandonné à cause de douleurs à la jambe droite après une chute. "Mais nous avons gagné le titre européen avec Michael Vanthourenhout de brillante manière. La pluie avait rendu le parcours très glissant et technique et cela a fait les affaires de Vanthourenhout alors que les autres connaissaient des difficultés. Avec Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout, nous avons un duo en or dans notre équipe", s'est encore rejoui Mettepenningen. (Belga)