Euro de cyclocross - Les juniores belges sans Fleur Moors à Namur

(Belga) Fleur Moors ne sera pas au départ du championnat d'Europe des juniores dames samedi (11h) à la Citadelle de Namur, a indiqué Belgian Cycling. La juniore a été victime d'une chute lors de la reconnaissance du parcours namurois jeudi. Même si deux examens médicaux n'ont pas révélé de blessures importantes, le staff médical de l'équipe belge a décidé qu'il était plus sage pour Moors de prendre le temps nécessaire pour retrouver tous ses moyens.

L'équipe belge des juniores sera composée de Lore De Schepper, Shanyl De Schoesitter, Lore Sas, Jana Van der Veken et Xaydee Van Sinaey. Deux autres courses sont au programme des championnats d'Europe ce samedi. Les espoirs hommes s'élanceront à 13h15 avec, chez les Belges, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge, Arne Baers, Aaron Dockx, Witse Meeussen, Thibau Nys et Jente Michels. Le programme de la journée se terminera avec la course des élites dames (15h) où Sanne Cant, Marion Norbert-Riberolle et Laura Verdonschot défendront les couleurs belges. (Belga)