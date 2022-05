Euro de paracyclisme - Maxime Hordies médaille d'argent du contre-la-montre en handbike

(Belga) Maxime Hordies a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre en handbike, dans la classe MH1, à l'Euro de paracyclisme, jeudi, à Schwanenstadt, en Autriche.

Hordies, 26 ans, a signé un chrono de 41:20.69 pour boucler le parcours de 17,8 km. Seul l'Italien Fabrizio Cornegliani (40:30.49) l'a devancé, de 50 secondes. Le bronze est revenu au Tchèque Patrik Jahoda (44:38.23). "Ce n'était pas mon meilleur temps, mais je suis content", a déclaré Hordies dans un communiqué du Comité paralympique belge. "L'Italien était meilleur aujourd'hui, surtout dans les montées. Je suis content de mes virages et j'ai tout donné. Il y avait encore de la fatigue d'Elzach et d'Ostende (deux manches de Coupe du monde, ndlr) dans mes bras. Maintenant, je vais bien me reposer et j'espère pouvoir tenter le titre européen dimanche. La course en ligne me convient généralement mieux." Les Championnats d'Europe de paracyclisme se déroulent en Autriche depuis mercredi et jusqu'à dimanche. Six coureurs et deux pilotes belges participent à cet Euro. (Belga)