Remco Evenepoel de retour en grande forme? Le prodige belge a fait une "super bonne impression" à Oliver Naesen

Comme en témoigne le cliché publié par le champion olympique Greg Van Avermaet sur les réseaux sociaux, Remco Evenepoel a partagé les routes d'Espagne avec Michael Schär, Dimitri Peyskens et Oliver Naesen lors d'un entrainement. Ce dernier a raconté leur sortie au magazine néerlandais Wielerrevue.

Le coureur de l'AG2R La Mondiale a été impressionné par l'état de forme du jeune brabançon. "Remco a fait une super bonne impression. Il avait l'air bien, très vif, même en montagne. On a fait beaucoup de dénivelé ensemble et tout allait bien pour Remco, je ne suis pas inquiet pour lui", a déclaré le cycliste belge. Des nouvelles rassurantes après sa terrible chute le 15 août dernier sur le Tour de Lombardie et de bon augure pour la saison à venir.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 12 décembre ?