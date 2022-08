Evenepoel pourrait s'inspirer de la tactique de Vingegaard au Tour

(Belga) Avec six ascensions en seulement 153,4 kilomètres, une étape de montagne difficile attend les coureurs du Tour d'Espagne samedi. "Ce sera un chouette week-end pour les supporters", a confié le maillot rouge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl).

Avec 3.751 mètres de dénivelé pour 153,4 km de course, le menu est corsé pour le peloton. L'étape s'achèvera pas l'ascension du Collau Fancuaya, 10,3 km à 7,9%. "C'est une étape assez courte, probablement moins difficile que celle de jeudi (où il s'est emparé du maillot rouge, ndlr), mais l'ascension finale est plus dure et plus raide que le Pico Jano. Je pense que ce sera une étape attrayante, agréable pour les supporters", a expliqué Evenepoel. Evenepoel s'attend avec une bataille sur deux fronts, une échappée pour la victoire d'étape et une lutte pour le général dans le peloton des favoris. "J'espère ne pas perdre de temps ce week-end, mais si je vois une opportunité, je dois la saisir." Le jeune Belge cite l'exemple de Jonas Vingegaard, le vainqueur du Tour de France. "Je n'ai pas besoin d'attaquer en tant que tel, défendre mon maillot est le plus important. Quand il se sentait mieux que les autres, Vingegaard attaquait. Peut-être que je vais suivre cette tactique, mais il faut avoir les jambes." Evenepoel n'a pas reconnu les étapes de la Vuelta, à l'exception du contre-la-montre. "C'est un choix que nous avons fait. Parfois, cela peut jouer contre toi si tu as trop de connaissances et sais à quoi t'attendre. Alors tu pourrais avoir peur. Je connais les cols, on peut tout regarder grâce à Velowiewer et on apprend l'une ou l'autre chose." (Belga)