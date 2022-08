Evenepoel rassure après l'abandon de Serry: "Je reste calme"

(Belga) Quick-Step Alpha Vinyl a dû concéder l'abandon de Pieter Serry, dimanche matin, à la suite d'un test positif au coronavirus. Alors que les cas se multiplient dans le peloton, le maillot rouge Remco Evenepoel a voulu rassurer. "Je reste calme", a-t-il ainsi déclaré au départ de la 9e étape. "Nous prenons déjà toutes les mesures, c'est tout ce que vous pouvez faire."

Evenepoel doit maintenant composer avec un coéquipier en moins. "C'est dommage pour Pieter, car c'est un bon ami et il a couru très fort. Il s'était préparé durement pour cette Vuelta et était extrêmement motivé pour bien faire. Je lui ai maintenant promis que je ferai de mon mieux pour lui. Nous ne devrions pas paniquer maintenant. À sept, nous sommes toujours une équipe forte." "Nous ne sommes pas la seule équipe à avoir un cas positif", a-t-il ajouté. "Chez Jumbo-Visma et Bahrain-Victorious, il y a aussi des malades. Nous savons que le risque existe. Nous prenons déjà toutes les mesures. Après les Pays-Bas, nous n'avons pas effectué de tests quotidiens pendant quelques jours, mais à partir de maintenant, nous les effectuerons à nouveau tous les jours. Hier, Pieter a été testé négatif, aujourd'hui il a été testé positif. Nous avons donc été prompts à le retirer du groupe." L'étape du jour est un dernier test pour Evenepoel avant le jour de repos de lundi. "Je suis confiant", a-t-il ajouté. "C'est une montée finale très raide, mais courte. Je me suis entraîné dur pour ce genre d'arrivées, je suis prêt et je pourrai peut-être Julian Alaphilippe dans cette montée. J'espère atteindre le jour de repos avec le maillot rouge. Et puis, j'ai surtout hâte de participer au contre-la-montre de mardi." (Belga)