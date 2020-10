Fabio Jakobsen: "Ma dernière opération s'est bien déroulée"

(Belga) Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) a écrit sur Twitter mercredi que sa dernière opération à son visage s'est bien déroulée. Le Néerlandais avait été victime d'une lourde chute début août au Tour de Pologne et avait été maintenu en coma artificiel pendant deux jours.

Le 8 octobre dernier, Jakobsen a été opéré du visage et de la bouche. Un os a été prélevé de son bassin et placé dans sa mâchoire supérieure et inférieure, car il y manquait beaucoup d'os à cet endroit. "Ma dernière opération s'est bien déroulée", a précisé Jakobsen. "L'os transplanté doit maintenant guérir. J'ai mal à la hanche et à la bouche, mais chaque jour je fais des progrès. Je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus. Ils me motivent à à donner le meilleur de moi-même et à essayer de revenir aussi fort que possible."