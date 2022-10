Famenne-Ardenne Classic - Amaury Capiot: "Une deuxième place avec un goût amer"

(Belga) Amaury Capiot (Arkea-Samsic) s'est classé deuxième de la Famenne-Ardenne Classic dimanche à Marche-en-Famenne derrière le Français Axel Zingle. Le Belge, vainqueur du Grand Prix la Marseillaise en début de saison et d'une étape des Boucles de la Mayenne, a exprimé quelques regrets.

"Le but de la journée était de piloter mon coéquipier Hugo Hofstetter dans le sprint final pour la victoire mais ça n'a pas fonctionné et je le regrette", a indiqué Amaury Capiot. "J'ai lancé aux 300 mètres et j'ai été surpris de terminer deuxième car personne ne m'a remonté. Nous étions ici pour Hugo et, si je sais que je peux lancer et faire mon sprint à 100 %, je pense que j'ai ma chance. Je tourne autour de la victoire depuis plusieurs semaines, c'est vrai, mais j'ai suivi les consignes de l'équipe. J'ai encore une chance mardi à Binche et dimanche à Paris-Tours." (Belga)