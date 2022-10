Fernando Gaviria mènera les sprints chez Movistar

(Belga) Fernando Gaviria, 28 ans, va devenir le sprinteur de la formation Movistar l'an prochain, a annoncé mercredi l'équipe espagnole du WorldTour où le Colombien espère se relancer.

Movistar a ainsi embrigadé, pour un an, le véloce coureur d'UAE Team Emirates auteur de 49 victoires professionnelles au cours de sa carrière mais 15 seulement depuis son arrivée chez UAE Emirates et qui a dû se contenter de deux succès l'an dernier, tous les deux acquis au Tour d'Oman en février, avant de connaître quelques soucis de santé, testé notamment positif au coronavirus. Le Colombien avait quitté en effet Quick Step en 2019 pour rejoindre UAE Emirates. Il a disputé cinq fois le Tour d'Italie y remportant cinq étapes en 2017 et 2019. Il a remporté aussi deux victoires d'étape au Tour de France 2018. "C'est un nouveau défi pour moi, personnellement, pour l'équipe aussi", a déclaré Fernando Gaviria cité dans le communiqué de sa nouvelle formation. "J'arrive dans une équipe prestigieuse qui était jusqu'ici plutôt axée sur les grimpeurs. Qu'elle me fasse confiance en tant que sprinteur me donne une motivation supplémentaire. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de l'aider dans ce domaine". Gaviria complète ainsi les annonces de la formation Movistar mercredi qui a communiqué le même jour les arrivées du Portugais Ruben Guerreiro et du jeune Espagnol de 19 ans Ivan Romeo.